Первый день "Уимблдона": расписание матчей казахстанцев

Сегодня, 27 июня, в пригороде Лондона (Великобритания) официально стартует турнир "Большого шлема" по теннису - "Уимблдон"-2022. На понедельник запланирован лишь один матч с участием спортсмена из Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

Четвертым запуском на седьмом корте пройдет матч первого круга мужского одиночного турнира между казахстанцем Александром Бубликом и венгром Мартоном Фучовичем. Эта встреча начнется ориентировочно в 19:30 по времени Нур-Султана.

25-летний Бублик, занимающий 38-е место в мировом рейтинге АТР, уже не раз обыгрывал 59-ю ракетку мира из Венгрии. В прошлом году они встретились на грунтовом турнире в Мадриде (Испания), и тогда Александр одержал убедительную победу в 1/32 финала - 7:6(5), 6:3.

В 2020-м в Марселе (Франция) они сыграли в 1/16 финала. Тогда казахстанец выиграл со счетом 6:4, 7:5. В 2017-м они провели еще два матча на менее статусных турнирах. Бублик выиграл в Риме (Италия) - 6:3, 1:6, 6:3, а Фучович взял реванш в Орлеане (Франция) - 3:6, 7:5, 6:3.

Это будет их первый матч на травяном покрытии и в рамках турнира "Большого шлема". Теннисисты появятся на корте сразу же после окончания встречи женского турнира Мэддисон Инглис - Далма Галфи.

Отметим, что также в одиночных разрядах "Уимблдона" сыграют Елена Рыбакина (17), Юлия Путинцева (27) и Михаил Кукушкин (Q). Их матчи пройдут во второй игровой день, 28 июня.

В парном разряде Казахстан представят Рыбакина, Путинцева, Бублик, Андрей Голубев и Александр Недовесов. Но все пары будут интернациональными, поэтому исключительно казахстанских дуэтов ждать не стоит.

Ранее стало известно, что первая ракетка мира Даниил Медведев выступит на турнире в Нур-Султане.

Фото: The Queen's Club (1), Boss Open (2)©️