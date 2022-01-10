Опыт и сенсации: казахстанцы одержали три победы подряд на старте Australian Open

Сразу три представителя Казахстана успешно начали квалификационный путь на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне. Корреспондент Vesti.kz - об успехах соотечественников на первом турнире "Большого шлема" в новом сезоне.

В мужской части квалификации как раз три представителя Казахстана, и сегодня, 10 января, все они обрадовали собственных болельщиков. Одну из главных сенсаций оформил 25-летний Дмитрий Попко. Его соперником был шестой сеяный квалификации из Испании Бернабе Сапата Миральес.

Несмотря на статус фаворита у испанца, Попко одержал более чем убедительную победу в двух партиях - 6:1, 7:5. Это была третья очная встреча между Бернабе и Дмитрием, и впервые казахстанцу удалось одержать победу. Отметим, что в рейтинге Сапата Миральес занимает 124-е место, а Попко располагается на 180-й строчке, являясь второй ракеткой Казахстана.

В полуфинале квалификации Дмитрий скрестит ракетки с 18-летним австралийцем Филипом Секуличем, который получил от организаторов Wild Card и в стартовом матче неожиданно обыграл немца Маттиаса Бахингера - 6:4, 6:3. Если Бахингер является 234-й ракеткой мира, то Секулич находится на 990-м месте.

В целом у Попко имеются неплохие шансы пробиться в финал квалификации. Если все сложится, то в нем он встретится с победителем противостояния между австралийцем Максом Перселлом и Иржи Лехечкой (18) из Чехии.

Напомним, что Попко за свою карьеру еще ни разу не играл в основной сетке турниров "Большого шлема". Но однажды Дмитрий уже добирался до финала квалификации в Мельбурне.

Третья ракетка страны Михаил Кукушкин свой матч тоже выиграл. Однако это был куда более ожидаемый результат, чем в случае с Попко. На старте соревнований опытный казахстанец оказался сильнее боснийца Мирзы Башича из третьей сотни рейтинга - 6:2, 6:3.

За выход в финал квалификации 34-летний спортсмен поспорит с нидерландцем Робином Хаасе. С ним Кукушкин уже встречался трижды, одержав в этих играх две победы. Сам Робин не без проблем прошел первого сеяного, 116-ю ракетку мира Андрея Мартина - 6:0, 4:6, 7:5.

Отметим, что лучшим выступлением Кукушкина на Australian Open является выход в 1/8 финала в 2012 году.

Еще одну победу для казахстанского тенниса добыл 20-летний Тимофей Скатов. Достаточно легко 257-я ракетка мира из Казахстана оказался сильнее 150-го номера планеты француза Уго Гренье - 6:3, 6:2.

Уже известно, что в полуфинале Тимофей сыграет с местным теннисистом и своим ровесником Дэйном Суини, получившим Wild Card. Он тоже сумел победить в двух сетах, разобравшись с другим французом Грегуаром Баррером - 7:5, 6:3. Друг с другом Скатов и Суини на профессиональном уровне еще не играли.

У Тимофея есть шансы пробиться в финал, ведь соперник ниже в рейтинге и является ровесником казахстанца. Куда более опасный оппонент может ожидать Скатова в финале квалификации - в параллельной паре сыграют 11-й сеяный из Перу Хуан Пабло Варильяс и Гаштау Элиаш из Португалии. Оба гораздо опытнее Скатова и находятся выше в мировой классификации.

Отметим, что Скатов еще ни разу в своей карьере не выступал на столь высоком уровне.

Напомним, что гарантированно в основной сетке мужского одиночного турнира Australian Open сыграет лишь Александр Бублик. Сегодня же он потерпел поражение на турнире в Аделаиде, неудачно начав новый сезон.

Фото: ATP Bendigo (1), Davis Cup Finals (2), KTF (3)©️