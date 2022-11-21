Определились места казахстанских теннисистов в обновленном рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Что касается казахстанцев, то первая ракетка страны Александр Бублик сохранил за собой 37-е место в одиночном разряде, Тимофей Скатов расположился на 146-м (-4 позиции), Михаил Кукушкин - на 223-м (+16), Денис Евсеев - на 295-м (-5 позиций), Бейбит Жукаев - на 315-м (+11), Дмитрий Попко - на 329-м.

Лидером рейтинга ATP остался испанец Карлос Алькарас, на второй строчке находится его соотечественник Рафаэль Надаль, а вот на третью поднялся норвежец Каспер Рууд, который в финале Итогового турнира ATP уступил сербу Новаку Джоковичу.

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