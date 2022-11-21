Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис ATP
Комментарии

Джокович выиграл Итоговый турнир ATP

Джокович выиграл Итоговый турнир ATP
©twitter.com/atptour

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович в шестой раз стал победителем Итогового турнира ATP в Турине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале одиночного разряда он обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 7:5, 6:3. Встреча длилась 1 час и 34 минуты. В ее ходе Новак сделал девять эйсов и отыграл без двойных ошибок, тогда как его соперник выполнил шесть подач навылет при одной двойной ошибке.

Ранее Джокович выигрывал Итоговый турнир ATP в 2008 и 2012-2015 годах.

Рууд, в свою очередь, впервые выступал в финале соревнований.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Джокович Новак ATP

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 07:58
ATP
Джокович заработал рекордный гонорар за победу на Итоговом турнире ATP Джокович заработал рекордный гонорар за победу на Итоговом турнире ATP
Сегодня , 07:38
ATP
Джокович выиграл Итоговый турнир ATP Джокович выиграл Итоговый турнир ATP
17 ноября, 14:23
ATP
Джокович получил визу для участия в Australian Open-2023 Джокович получил визу для участия в Australian Open-2023
14 ноября, 09:38
ATP
Надаль впервые с 2009 года проиграл три матча подряд Надаль впервые с 2009 года проиграл три матча подряд
3 ноября, 08:00
ATP
Сенсацией завершился матч Надаля на турнире в Париже Сенсацией завершился матч Надаля на турнире в Париже
31 октября, 10:32
ATP
Казахстанские теннисисты поднялись в мировом рейтинге Казахстанские теннисисты поднялись в мировом рейтинге
27 октября, 21:05
ATP
Лучший теннисист Казахстана вышел в четвертьфинал турнира в Швейцарии Лучший теннисист Казахстана вышел в четвертьфинал турнира в Швейцарии
27 октября, 19:59
ATP
Сенсацией завершился матч российского теннисиста в Австрии Сенсацией завершился матч российского теннисиста в Австрии
27 октября, 19:14
ATP
Казахстанские теннисисты впервые пробились в полуфинал АТР 500 Казахстанские теннисисты впервые пробились в полуфинал АТР 500
26 октября, 20:53
ATP
Казахстанцы вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Базеле Казахстанцы вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Базеле
25 октября, 07:56
ATP
Лучший теннисист Казахстана обыграл 4-ю ракетку России на турнире в Базеле Лучший теннисист Казахстана обыграл 4-ю ракетку России на турнире в Базеле
24 октября, 14:12
ATP
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась в мировом рейтинге Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась в мировом рейтинге
18 октября, 23:23
ATP
Федерация тенниса Казахстана сделала заявление по поводу перехода шестой ракетки России Федерация тенниса Казахстана сделала заявление по поводу перехода шестой ракетки России
18 октября, 13:19
ATP
21-летний россиянин станет казахстанцем? Что известно о перспективном теннисисте 21-летний россиянин станет казахстанцем? Что известно о перспективном теннисисте
17 октября, 23:17
ATP
Российский теннисист прокомментировал "смену" гражданства на казахстанское Российский теннисист прокомментировал "смену" гражданства на казахстанское
17 октября, 20:17
ATP
Шестая ракетка России объявил о выступлении за Казахстан Шестая ракетка России объявил о выступлении за Казахстан
17 октября, 08:42
ATP
Стали известны места казахстанских теннисистов в обновленном рейтинге ATP Стали известны места казахстанских теннисистов в обновленном рейтинге ATP
14 октября, 23:00
ATP
Бублик проиграл в четвертьфинале турнира во Флоренции Бублик проиграл в четвертьфинале турнира во Флоренции
13 октября, 18:13
ATP
"Я горжусь этим". Бублик рассказал о смене российского гражданства на казахстанское "Я горжусь этим". Бублик рассказал о смене российского гражданства на казахстанское
13 октября, 07:20
ATP
Лучший теннисист Казахстана преодолел второй круг турнира во Флоренции Лучший теннисист Казахстана преодолел второй круг турнира во Флоренции
12 октября, 14:10
ATP
Самый крупный титул и новый статус. Как 21-летний казахстанец становится звездой тенниса Самый крупный титул и новый статус. Как 21-летний казахстанец становится звездой тенниса
11 октября, 20:20
ATP
Первая ракетка Казахстана оценил свою 100-ю победу на турнирах ATP Первая ракетка Казахстана оценил свою 100-ю победу на турнирах ATP
11 октября, 18:45
ATP
Первая ракетка Казахстана стартовал с победы на турнире в Италии Первая ракетка Казахстана стартовал с победы на турнире в Италии
11 октября, 11:03
ATP
Первый турнир ATP 500 в Астане: сколько заработали казахстанцы и ведущие теннисисты мира Первый турнир ATP 500 в Астане: сколько заработали казахстанцы и ведущие теннисисты мира
10 октября, 11:17
ATP
Первая ракетка Казахстана сохранил позиции в рейтинге ATP Первая ракетка Казахстана сохранил позиции в рейтинге ATP
9 октября, 21:15
ATP
"Я впечатлен". Джокович - об ассоциациях с Казахстаном, победе Рыбакиной и встрече с Токаевым "Я впечатлен". Джокович - об ассоциациях с Казахстаном, победе Рыбакиной и встрече с Токаевым
9 октября, 20:54
ATP
21-летний казахстанец удивил Новака Джоковича и получил приглашение в Сербию 21-летний казахстанец удивил Новака Джоковича и получил приглашение в Сербию
9 октября, 20:13
ATP
"Я точно вернусь". Джокович - о победе на Astana Open и возвращении в Казахстан "Я точно вернусь". Джокович - о победе на Astana Open и возвращении в Казахстан
9 октября, 18:02
ATP
Новак Джокович выиграл турнир ATP 500 в Астане Новак Джокович выиграл турнир ATP 500 в Астане
9 октября, 17:39
ATP
В оргкомитете Astana Open объяснили приезд Джоковича В оргкомитете Astana Open объяснили приезд Джоковича

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus