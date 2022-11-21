Джокович выиграл Итоговый турнир ATP

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович в шестой раз стал победителем Итогового турнира ATP в Турине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале одиночного разряда он обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 7:5, 6:3. Встреча длилась 1 час и 34 минуты. В ее ходе Новак сделал девять эйсов и отыграл без двойных ошибок, тогда как его соперник выполнил шесть подач навылет при одной двойной ошибке.

Ранее Джокович выигрывал Итоговый турнир ATP в 2008 и 2012-2015 годах.

Рууд, в свою очередь, впервые выступал в финале соревнований.

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