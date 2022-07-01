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Новости спорта Теннис ATP

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Два новых рекорда? Расписание матчей казахстанцев на пятый день "Уимблдона"

Два новых рекорда? Расписание матчей казахстанцев на пятый день "Уимблдона"
©The Queen's Club

Сегодня, 1 июля, пройдет пятый игровой день на "Уимблдоне-2022". В расписании есть два матча с участием казахстанских теннисистов. Подробнее о том, кто с кем сыграет, - в материале корреспондента Vesti.kz.

Матчи соотечественников пройдут в рамках мужского одиночного и парного разрядов. Обе встречи состоятся первым же запуском и начнутся в 16:00 по времени Нур-Султана при условии, что не помешает дождь, как было уже несколько раз на текущих соревнованиях.

На 16-м корте пройдет матч второго круга мужской пары. Казахстанско-пакистанский дуэт Александра Недовесова и Айсам-Уль-Хака Куреши сыграет против 16-х сеяных - бразильца Рафаэля Матоса и испанца Давида Вега-Эрнандеса.

Интересно, что в конце марта эти пары уже пересекались на турнире в Марбелье (Испания), и тогда Недовесов и Куреши выиграли в двух сетах - 6:3, 6:4.

Отметим, что 35-летний Недовесов ни разу не проходил дальше второго круга на турнирах "Большого шлема", причем как в одиночке, так и в паре. Поэтому уже сегодня у него будет шанс установить новый личный рекорд.

В это же время на втором корте пройдет матч третьего раунда в одиночном турнире. 25-летний казахстанец Александр Бублик померится силами с 24-летним американцем Фрэнсисом Тиафо. Бублик занимает 38-ю строчку в мировом рейтинге, а Тиафо - 28-ю. Американец на этом турнире посеян под 23-м номером.

До третьего круга оба дошли уверенно, не проиграв ни сета. Бублик сначала разобрался с Мартоном Фучовичем из Венгрии - 6:1, 6:2, 6:4, а затем переиграл серба Душана Лайовича - 7:6(7), 6:2, 7:5. Что касается Фрэнсиса, то он сломил сопротивление итальянца Андреа Вавассори - 6:4, 6:4, 6:4, а позже одолел немца Максимилиана Мартерера - 6:2, 6:2, 7:6(3). 

Счет личных встреч между Бубликом и Тиафо равный - 1:1. Причем последняя игра состоялась в начале прошлой недели на турнире в Истбурне (Великобритания). Тогда Александр одержал победу с сокрушительным счетом в решающем сете - 5:7, 7:6(4), 6:0.

После матча казахстанец "отжег" во время интервью. Но первый матч, состоявшийся еще в 2019-м в Вашингтоне (США), остался за Тиафо - 6:1, 7:6(5).

В случае победы Бублик впервые в карьере выйдет в 1/8 финала на турнире "Большого шлема". Он сыграет в третьем круге всего лишь в третий раз в карьере. Как и Недовесов, Бублик может установить новый личный рекорд.

Отметим, что в параллельной встрече сыграют француз Уго Умбер и бельгиец Давид Гоффен. Победитель этого матча скрестит ракетки с лучшим из пары Бублик - Тиафо в 1/8 финала турнира.

Напомним, что накануне в третий круг соревнований уверенно шагнула лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина.

Фото: ATP©️

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Метки:
теннис теннис большой Уимблдон ATP Бублик Александр Казахстан Великобритания Лондон Недовесов Александр

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