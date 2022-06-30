Первая ракетка Казахстана обыграла чемпионку US Open на "Уимблдоне"

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, вышла в третий круг "Уимблдона", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче второго круга она обыграла 56-ю ракетку мира канадку Бьянку Андрееску, победительницу US Open-2019 со счетом 6:4, 7:6(7:5).

Встреча длилась 1 час и 39 минут, в ее ходе Елена сделала четыре эйса при трех двойных ошибках, тогда как у соперницы следующие показатели - 2/2.

Ранее 23-летняя казахстанка и 22-летняя канадка друг с другом не играли.

Следующую игру Рыбакина проведет 1 июля против китаянки Чжэн Циньвэнь, которая победила бельгийку Гретье Миннен - 6:4, 6:1.