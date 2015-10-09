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Неожиданным исходом завершился матч топового теннисиста на Уимблдоне. Он проиграл финал Бублику

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Неожиданным исходом завершился матч топового теннисиста на Уимблдоне. Он проиграл финал Бублику ©depositphotos.com/jirivondrous

Первая ракетка России Даниил Медведев (№9) неожиданно уступил в первом круге мужского одиночного разряда на Уимблдоне - 2025, сообщают Vesti.kz.

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Первая ракетка России Даниил Медведев (№9) неожиданно уступил в первом круге мужского одиночного разряда на Уимблдоне - 2025, сообщают Vesti.kz.

Соперником Медведева был француз Бенжамен Бонзи (№64). По итогам четырех сетов Бонзи оказался сильнее - 7:6(2), 3:6, 7:6(3), 6:2.

Матч длился три часа и шесть минут.

Во втором круге соревнований Бонзи сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном, который по итогам пяти сетов одолел чеха Вита Коприву - 3:6, 4:6, 6:3, 7:6, 6:1.

Напомним, в Медведев в недавнем финале турнира в Галле (Германия) уступил первой ракетке Казахстана Александру Бублику (№31).

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