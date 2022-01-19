Назван победитель матча Бублика с 20-й ракеткой мира на Australian Open

Сегодня, 19 января, первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграет с французом Гаэлем Монфисом во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису - Australian Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эта встреча пройдет последним запуском на втором по значимости корте "Маргарет Корт Арена" и начнется примерно в 15:30 по времени Нур-Султана. С большой долей вероятности игру покажет один из телеканалов Eurosport.

35-летний Монфис посеян под 17-м номером и на данный момент является 20-й ракеткой мира. В стартовом раунде он не оставил шансов аргентинцу Федерико Кории - 6:1, 6:1, 6:3. А 37-я ракетка мира из Казахстана на старте соревнований не без труда одолел американца Эрнесто Эскобедо (LL) - 3:6, 7:6(5), 6:3, 6:3.

Для 24-летнего Бублика это четвертое участие в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. Пока ему ни разу не удавалось пробиться в третий круг. А вот Монфис играет этот турнир в 16-й раз. Его лучшее достижение на кортах Мельбурна - четвертьфинал в 2016 году.

Единственная встреча между Бубликом и Монфисом состоялась на "Ролан Гаррос" в 2020 году, когда казахстанец одержал победу в четырех сетах - 6:4, 7:5, 3:6, 6:3.

По мнению букмекерской компании 1xbet.kz, фаворитом сегодняшнего матча является французский теннисист. Так, коэффициент на победу Монфиса всего 1.232, в то время как на успех Бублика - 4.06. А наиболее вероятным результатом называется победа 20-й ракетки мира со счетом 3:0, коэффициент на это событие равен 2.57. Более подробно об этом можно узнать здесь.

Напомним, Бублик остался последним представителем Казахстана в мужском одиночном разряде Australian Open-2022.

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