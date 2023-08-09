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Новости спорта Теннис ATP
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Лучший теннисист Казахстана выбыл из турнира в Торонто

Лучший теннисист Казахстана выбыл из турнира в Торонто
©ktf.kz

Александр Бублик, первая ракетка Казахстана, выбыл из турнира в Торонто (Канада) после поражения в первом круге парного разряда, сообщают Vesti.kz.

Бублик в паре с французом Адрианом Маннарино проиграл французско-немецкому дуэту Фабрис Мартен - Андреас Мьес в двух сетах - 3:6, 4:6.

Следующую игру Мартен и Мьес проведут 9 августа. Им будут противостоять испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос.

Напомним, что Бублик в первом круге одиночного разряда уступил поляку Хуберту Гуркачу.

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Метки:
Бублик Александр ATP

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