Лучший теннисист Казахстана выбыл из турнира в Торонто

Александр Бублик, первая ракетка Казахстана, выбыл из турнира в Торонто (Канада) после поражения в первом круге парного разряда, сообщают Vesti.kz.
Бублик в паре с французом Адрианом Маннарино проиграл французско-немецкому дуэту Фабрис Мартен - Андреас Мьес в двух сетах - 3:6, 4:6.
Следующую игру Мартен и Мьес проведут 9 августа. Им будут противостоять испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос.
Напомним, что Бублик в первом круге одиночного разряда уступил поляку Хуберту Гуркачу.
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