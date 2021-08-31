Кукушкин упустил победу с 2:0 по сетам и вылетел с US Open. Шведова также проиграла

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин проиграл в матче первого круга Открытого чемпионата США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На старте US Open Кукушкин встречался с испанцем Пабло Андухаром. Казахстанец, получивший право выступить в основной сетке как лаки-лузер, выиграл две первые партии со счетом 6:3 и 6:4, но затем уступил три следующих сета - 4:6, 4:6, 2:6.

Теннисисты провели на корте четыре часа и 14 минут. За это время Кукушкин сделал 12 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из 18 брейк-пойнта. На счету испанца десять эйсов, девять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге турнира Андухар сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером.

А вот Ярослава Шведова также не смогла преодолеть барьер первого круга US Open, уступив в двух сетах итальянке Ясмин Паолини со счетом 3:6, 4:6.

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