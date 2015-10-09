Казахстанцы штурмуют Уимблдон. Кто в шаге от финала и с кем предстоит сыграть?

Трое из четырех казахстанцев успешно стартовали в квалификации Уимблдона-2025. Теперь их отделяет всего две победы от выхода в основную сетку соревнований. Корреспондент Vesti.kz оценивает дальнейшие шансы Бейбита Жукаева (№251), Тимофея Скатова (№212) и Михаила Кукушкина (№190).

В понедельник 24-летний Жукаев на решающем тай-брейке разгромил украинца Виталия Сачко (№213) - 7:5, 4:6, 7:6(3), 24-летний Скатов без проблем разобрался с итальянцем Стефано Наполитано (№684) - 6:1, 6:4, а 37-летний Кукушкин одержал волевую победу над бразильцем Тьяго Уайлдом (№120) - 4:6, 6:4, 6:3.

И лишь один игрок потерпел неудачу - 28-летний Дмитрий Попко (№178), самый рейтинговый казахстанец из квалификации, выбыл из дальнейшей борьбы. Он был разгромлен аргентинцем Романом Андресом Бурручагой (№133) - 2:6, 1:6.

Борьба за финал: с кем сыграют казахстанцы теперь?

В полуфинале отборочного турнира Жукаев сыграет с опытным 33-летним Янником Ханфманном (№137) из Германии. Это самый рейтинговый оппонент, который мог встретиться на пути у казахстанца в этой квалификации.

Ханфманн трижды играл в основной сетке Уимблдона, но ни разу не смог пробиться даже во второй круг. Ранее Бейбит с ним не встречался, но на траве у него определенно есть шансы удивить соперника.

Если ему удастся остановить Янника, то в финале квалификации он сыграет либо с Лукой Павловичем (№239) из Франции, либо с Джеймсом Троттером (№200) из Японии.

Опытный Кукушкин, за плечами которого десять выступлений в основной сетке Уимблдона, в первом круге обыграл самого рейтингового оппонента из своей четверти. После победы над Уайлдом он вышел на 27-летнего датчанина Аугуста Хольмгрена (№195).

Тот самый Хольмгрен, который в сентябре прошлого года приезжал в Астану и принес датчанам два очка в матчах с Казахстаном в Кубке Дэвиса. Он ведет у Кукушкина в личных встречах 1:0. При этом на "Больших шлемах" датчанин добирался максимум до второго круга квалификации, и сейчас он в шаге от личного рекорда.

Их первый и единственный матч в прошлом году обернулся мощным столкновением, и в нем был зафиксирован минимальный отрыв от Хольмгрена - 6:7(6), 7:5, 7:6(5). Кукушкину не хватило совсем немного, и ему по силам взять реванш, за счет своего опыта, особенно на крупных турнирах.

Если он выйдет в финал квалификации, то сыграет там либо с американцем Колтоном Смитом (№135), либо с японцем Йосуке Ватануки (№179).

Скатова ждет соперничество с юным и перспективным соперником - 20-летним бельгийцем Александром Блоксом (№144). Они прежде никогда не встречались. Тимофей является экс-первой ракеткой мира среди юниоров, а Блокс выигрывал на юниорском уровне Australian Open

Уимблдон - единственный турнир "Большого шлема", на котором Скатов не играл в основной сетке. Последние два года его останавливали лишь в финале квалификации. А вот Александр впервые сыграет во втором круге отбора на этом уровне.

Очевидно, что это будет непростой матч для Скатова, тем более Блокс входит в 30-ку сильнейших игроков этого квалификационного турнира. Если ему удастся остановить юного бельгийца, то он сыграет либо с британцем Оливером Тарветом (№719), либо с канадцем Алексисом Галарно (№210).

Как ни странно, но самые высокие шансы на успех кажутся у Жукаева, который имеет возможность впервые пробиться в основную сетку турниров "Большого шлема". У Кукушкина и Скатова достаточно непростая сетка, но и у них есть теоретические шансы порадовать казахстанцев своими успехами.

Отметим, что матчи второго квалификационного круга Уимблдона в мужском одиночном турнире пройдут в среду, 25 июня. В основной сетке Казахстан гарантированно представят Александр Бублик (№30) и Александр Шевченко (№97).

Разгром, триллер и поражение. Как Казахстан стартовал на Уимблдоне