Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
ATP
Сегодня 20:26
 

Разгром, триллер и поражение. Как Казахстан стартовал на Уимблдоне

  Комментарии

Поделиться
Разгром, триллер и поражение. Как Казахстан стартовал на Уимблдоне ©depositphotos.com/

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев с победы стартовал в квалификации мужского одиночного разряда Уимблдона, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев с победы стартовал в квалификации мужского одиночного разряда Уимблдона, сообщают Vesti.kz.

В первом круге квалификации он встретился с украинцем Виталием Сачко.

Матч пошел по сценарию триллера и завершился в пользу казахстанца по итогам трех сетов - 7:5, 4:6, 7:6(3).

Во втором круге Жукаев сыграет с немцем Янником Ханфманом.

Как стартовали на Уимблдоне другие казахстанцы:

Михаил Кукушкин, отдав первый сет, все же обыграл бразильца Тиаго Сейбота Вайлда - 4:6, 6:4, 6:3. Во втором круге Михаил сыграет с датским теннисистом Аугустом Хольмгреном.

Тимофей Скатов одолел итальянца Стефано Наполитано - 6:1, 6:4. В следующем круге Скатов встретится с бельгийцем Алесандром Блоксем.

В свою очередь Дмитрий Попко разгромно уступил аргентинцу Роману Бурручаге - 6:2, 6:1.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
25 июня 06:00   •   не начат
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
(Лос-Анджелес)
- : -
Фламенго
Фламенго
(Рио-де-Жанейро)
Кто победит в основное время?
Лос-Анджелес
Ничья
Фламенго
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!