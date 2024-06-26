Казахстанец стал автором сенсации на Уимблдоне

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (№229) вышел в финал квалификации мужского одиночного разряда Уимблдона, сообщают Vesti.kz.

За выход в финал Скатов встречался с соперником из Словакии Лукашем Клейном, который занимает 129 строчку рейтинга ATP.

Матч завершился победой казахстанца в двух сетах - 7:6(8), 7:6(5). Матч продлился два часа и 19 минут.

В финале Скатов сыграет с Кристианом Гариным из Чили, который располагается на 111-м месте в мировом рейтинге.

Напомним, ранее по ходу квалификации казахстанец обыграл итальянца Андреа Пеллегрино (№158) со счетом 6:3, 6:3.

Также от Казахстана в финале квалификации сыграют Михаил Кукушкин (№132) и Денис Евсеев (№163).

Соперником Кукушкина будет француз Хьюго Гастон (№70), а Евсеев сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом (№79).

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