Казахстанец сотворил сенсацию на старте Уимблдона

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (№229) стартовал в квалификации Уимблдона - 2024, сообщают Vesti.kz.
Он сыграл с итальянцем Андреа Пеллегрино (№158), одержав победу со счетом 6:3, 6:3.
Матч четвертьфинала квалификации завершился в пользу казахстанца по итогам двух сетов - 6:3, 6:3. Скатов исполнил пять подач навылет и записал на свой счет одну двойную ошибку.
Кроме того, казахстанский теннисист выиграл шесть очков и три гейма подряд.
В следующей стадии Скатов сыграет с победителем пары Тристан Бойер (США) - Лукаш Кляйн (Словакия).
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