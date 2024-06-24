Казахстанец сотворил сенсацию на старте Уимблдона

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (№229) стартовал в квалификации Уимблдона - 2024, сообщают Vesti.kz.

Он сыграл с итальянцем Андреа Пеллегрино (№158), одержав победу со счетом 6:3, 6:3.

Матч четвертьфинала квалификации завершился в пользу казахстанца по итогам двух сетов - 6:3, 6:3. Скатов исполнил пять подач навылет и записал на свой счет одну двойную ошибку.

Кроме того, казахстанский теннисист выиграл шесть очков и три гейма подряд.

В следующей стадии Скатов сыграет с победителем пары Тристан Бойер (США) - Лукаш Кляйн (Словакия).