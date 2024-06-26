Казахстанец сотворил камбэк на Уимблдоне

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (№208) вышел в финал квалификации Уимблдона-2024, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала Жукаев встречался с сербом Хамадом Медьедовичем (№127). Матч завершился в пользу казахстанца по итогам трех сетов - 6(3):7, 7:5, 6:4. Встреча продлилась два часа и 23 минуты.

Жукаев сделал 27 подач на вылет и совершил две двойные ошибки.

В финале казахстанец сыграет с французом Кентен Гали (№223).

Отметим, что еще три казахстанских теннисиста сыграют в финалах квалификации у мужчин: Тимофей Скатов (№229) сыграет с Кристианом Гариным из Чили, который располагается на 111-м месте в мировом рейтинге.

Михаил Кукушкин (№132) будет противостоять французу Хьюго Гастону (№70), а Денис Евсеев встретится с бельгийцем Зизу Бергсом (№79).

У женщин от Казахстана в финале сыграет Зарина Дияс (№967 в рейтинге WTA).