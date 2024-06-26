Зарина Дияс оформила вторую сенсацию на Уимблдоне

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс победила в матче 1/2 финала квалификации на Уимблдоне - 2024, сообщают Vesti.kz.
Дияс, занимающая 967 место в рейтинге WTA, встречалась с американкой Сачией Викери (№138). Матч завершился со счетом 3:6, 7:5, 7:5.
Встреча продлилась два часа и 17 минут.
Напомним, в 1/4 финала играла с 208-й ракеткой мира Мананчаей Савангкаев из Таиланда. Встреча завершилась в пользу Дияс - 7:5, 7:5.
В финале Дияс сыграет с лучшей в паре Чжу Сян Бай (Китай) - Ланлана Тараруди (Таиланд).
Загрузка матч-центра...
Реклама