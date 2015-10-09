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Казахстан понес третью потерю на Уимблдоне за один день

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Казахстан понес третью потерю на Уимблдоне за один день ©depositphotos.com/

Казахстанский теннисист Александр Шевченко (№97) уступил в первом круге Уимблдона - 2025, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский теннисист Александр Шевченко (№97) уступил в первом круге Уимблдона - 2025, сообщают Vesti.kz.

На старте турнира Шевченко уступил американцу Рейлли Опелке (№72) - 6:3, 7:5, 7:6(4).

Матч продлился один час и 56 минут.

Отметим, что это третья потеря Казахстана в мужском одиночном разряде. Ранее турнир покинули первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№33), который в пятисетовом матче проиграл испанцу Хауме Муньяру (№54), а также Бейбит Жукаев.

Казахстанский дебютант турниров "Большого шлема" сыграл с итальянцем Флавио Коболли (№24) и уступил 6:3, 7:6(7), 6:1.


Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2025   •   Англия, Уимблдон   •   1/64 финала, женщины
Сегодня 23:30   •   идёт
- : -
Кто победит в основное время?
Аванесян
Ничья
Рыбакина
Проголосовало 21 человек

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