Дебютант из Казахстана провел двухчасовой матч на Уимблдоне - 2025

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (№251) уступил в первом круге Уимблдона - 2025, сообщают Vesti.kz.

Казахстанский дебютант турниров "Большого шлема" сыграл с итальянцем Флавио Коболли (№24).

Матч завершился в пользу Коболли по итогам трех сетов - 6:3, 7:6(7), 6:1.

Матч длился один час и 46 минут.

Во втором круге Коболли встретится с победителем пары Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) - Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания).

Напомним, в мужском одиночном разряде это вторая потеря у Казахстана. Ранее из дальнейшей борьбы выбыл Александр Бублик, уступивший испанцу Хауме Муньяру.