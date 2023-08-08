Канадский теннисист сделал 37 эйсов и обыграл десятую ракетку мира на "Мастерсе" в Торонто

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, занимающий десятое место в мировом рейтинге, потерпел неожиданное поражение на турнире серии "Мастерс" в Торонто (Канада). В матче первого круга он уступил 545-й ракетке мира канадцу Милошу Раоничу, сообщают Vesti.kz.

Тиафо проиграл со счетом 7:6 (14:12), 6:7 (4:7), 3:6. Встреча длилась 2 часа и 42 минуты. Американец сделал 8 эйсов и отыграл без двойных ошибок, тогда как канадец выполнил 37 подач навылет при 8 двойных ошибках.

Следующий матч Раонич проведет 9 августа против 115-й ракетки мира Таро Дэниела из Японии.

Отметим, что центральным матчем первого игрового дня стало противостояние казахстанца Александра Бублика и поляка Хуберта Гуркача. Победу одержал представитель Польши.

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