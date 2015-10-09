Исторический сезон: Бублик вошёл в элиту вместе с Алькарасом и Синнером

Казахстанский теннисист Александр Бублик (19-я ракетка мира) вошёл в элитный список игроков, сумевших в этом сезоне выйти в финалы на всех видах покрытия, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

До него подобным достижением могли похвастаться лишь звёзды мирового тенниса - Карлос Алькарас, Янник Синнер и Александр Зверев.

В полуфинале турнира ATP-250 в Ханчжоу (Китай) Бублик уверенно обыграл местного фаворита У Ибина со счётом 6:3, 6:3 и обеспечил себе 15-й финал в карьере. В решающем матче казахстанец встретится с французом Валентеном Руае.

Этот сезон уже стал одним из лучших для Бублика: он завоевал титулы на травяных кортах Галле (Германия), а также на грунте в Гштааде и Кицбюэле (Швейцария и Австрия).

