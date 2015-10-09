Бублик обыграл хозяина корта и вышел в финал турнира в Китае

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 19-е место в мировом рейтинге, пробился в финал турнира ATP-250 в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.

В полуфинале Бублик уверенно справился с хозяином корта У Ибином - 6:3, 6:3.

Матч длился всего час: за это время казахстанец отметился 17 эйсами, трижды ошибся на подаче и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. Китайский теннисист смог ответить лишь двумя эйсами, при этом не заработав ни одного шанса на брейк.

В решающем поединке Бублик сыграет с представителем Франции Валентеном Руае.

Турнир в Ханчжоу проходит с 17 по 23 сентября. Его действующим чемпионом является хорват Марин Чилич.