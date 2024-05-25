Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис ATP
Комментарии

"Это позор". За что в Европе отругали казахстанца и сравнили его с клоуном?

"Это позор". За что в Европе отругали казахстанца и сравнили его с клоуном?
©IG/openparcara

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№19) не смог пробиться в финал турнира АТР 250 в Лионе (Франция). Но в одном из геймов он отметился уникальным достижением, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником Бублика был местный теннисист Джованни Мпетши-Перрикар (№117). Встреча завершилась сенсационным поражением казахстанца - 4:6, 5:7.

В первом сете, уступая 1:3 (0:40), Бублик решил подавать с руки. В итоге он спас гейм, шесть раз подав нетрадиционным образом. Из этих шести розыгрышей он выиграл четыре.

В комментариях многие осудили поведение казахстанца:

"Он считал себя клоуном. Он знает, что его запомнят только по развлечениям".

"Именно поэтому он не выиграет большие турниры. Что за позор".

"Это не должно быть разрешено. Скучно и не по-спортсменски", - пишут недовольные.

Напомним, что теперь Бублик сыграет на Ролан Гаррос в Париже (Франция). В первом раунде он проведет матч с другим французом Грегуаром Баррером (№108).

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
теннис теннис большой ATP Бублик Александр Казахстан Франция Ролан Гаррос

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 13:30
ATP
©IG/openparcara "Это позор". За что в Европе отругали казахстанца и сравнили его с клоуном?
Вчера , 21:07
ATP
©ktf.kz Сенсацией обернулся матч лучшего теннисиста Казахстана за выход в финал
Вчера , 18:56
ATP
©ktf.kz Казахстан получил еще одного участника в элите Ролан Гаррос
Вчера , 15:29
ATP
©Ролан Гаррос Жеребьевка Ролан Гаррос для казахстанцев: на кого надеяться, а за кого молиться?
23 мая, 21:40
ATP
©ktf.kz Теннисист из Казахстана сотворил камбэк и вошел в историю
23 мая, 17:52
ATP
©ktf.kz Стали известны первые соперники Бублика и Шевченко на Ролан Гаррос
23 мая, 12:03
ATP
©Estoril Open Первый казахстанский финал на Ролан Гаррос-2024. Чего нам ждать?
21 мая, 22:36
ATP
©KTF.kz Драмой закончился матч казахстанца-победителя 33-х турниров на "Роллан Гаррос"
21 мая, 21:30
ATP
©ktf.kz Полуторачасовой матч определил судьбу Кукушкина на Роллан Гаррос
20 мая, 23:45
ATP
©ktf.kz Казахстанец совершил фантастический рывок в рейтинге ATP
20 мая, 12:05
ATP
©IG/mxcityopen Четыре казахстанца начинают путь на Ролан Гаррос. Перед ними стоит сложная задача
20 мая, 07:49
ATP
©ktf.kz Теннисист из Казахстана установил рекорд в мировом рейтинге
14 мая, 18:29
ATP
©twitter.com/InteBNLdItalia Неожиданным исходом завершился матч обидчика казахстанца на турнире в Риме
12 мая, 19:54
ATP
©atptour.com На турнире в Риме состоялась сенсация с участием Джоковича
12 мая, 14:10
ATP
©Internazionali BNL d'Italia Завершение карьеры отменяется? Надаль удивил общественность заявлением
11 мая, 12:19
ATP
©Кадр из видео Джокович получил удар бутылкой по голове и упал после матча
11 мая, 11:59
ATP
©twitter.com/atptour У соперника Джоковича зазвонил будильник во время матча (Видео)
10 мая, 15:58
ATP
©Ktf.kz Александр Бублик сломал ракетку в драматичном матче в Риме
9 мая, 21:35
ATP
©Кадр из видео Бублик вышел во второй круг турнира в Риме
8 мая, 19:15
ATP
©ktf.kz Новый теннисист из Казахстана сенсационно стартовал на турнире в Риме
6 мая, 07:48
ATP
©ktf.kz Теннисист из Казахстана установил новый рекорд в мировом рейтинге
1 мая, 21:50
ATP
©ATP Сенсацией и вылетом действующего чемпиона обернулся матч "Мастерса" в Мадриде
1 мая, 12:00
ATP
©twitter.com/MutuaMadridOpen Стала известна реакция Надаля на вылет из турнира в Мадриде
30 апреля, 23:57
ATP
©ktf.kz Нецензурный диалог: четвертая ракетка мира сделал признание о матче с Бубликом
30 апреля, 17:49
ATP
©ktf.kz Бублик сделал громкое признание о сопернике после драмы в Мадриде
30 апреля, 15:56
ATP
©Ktf.kz Драмой обернулся матч Бублика с четвертой ракеткой мира
29 апреля, 19:10
ATP
©twitter.com/DaniilMedwed Следующий соперник Бублика сорвал суперсенсацию на турнире в Мадриде
29 апреля, 18:24
ATP
©ktf.kz Фантастический камбэк! Казахстанец Бублик установил новое достижение
29 апреля, 16:22
ATP
©ktf.kz Александр Бублик сотворил фантастический камбэк на турнире в Мадриде
29 апреля, 07:00
ATP
©Mutua Madrid Open Прямая трансляция матча Рыбакиной против юной сенсации и еще двух игр казахстанцев в Мадриде

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus