"Это позор". За что в Европе отругали казахстанца и сравнили его с клоуном?

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№19) не смог пробиться в финал турнира АТР 250 в Лионе (Франция). Но в одном из геймов он отметился уникальным достижением, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником Бублика был местный теннисист Джованни Мпетши-Перрикар (№117). Встреча завершилась сенсационным поражением казахстанца - 4:6, 5:7.

В первом сете, уступая 1:3 (0:40), Бублик решил подавать с руки. В итоге он спас гейм, шесть раз подав нетрадиционным образом. Из этих шести розыгрышей он выиграл четыре.

В комментариях многие осудили поведение казахстанца:

"Он считал себя клоуном. Он знает, что его запомнят только по развлечениям". "Именно поэтому он не выиграет большие турниры. Что за позор". "Это не должно быть разрешено. Скучно и не по-спортсменски", - пишут недовольные.

Напомним, что теперь Бублик сыграет на Ролан Гаррос в Париже (Франция). В первом раунде он проведет матч с другим французом Грегуаром Баррером (№108).