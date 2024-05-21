Драмой закончился матч казахстанца-победителя 33-х турниров на "Роллан Гаррос"

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко не смог выйти в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Франции, передает Vesti.kz.

На старте отборочного этапа казахстанец уступил французу Валентину Ройеру - 6:7, 5:7. Этот матч продлился один час и 55 минут.

Добавим, что Попко уроженец России, который выступает за Казахстан с 2011 года. На его счету победы на 31-ом турнире ITF и двух соревнованиях ATP.

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Отметим, что открытый чемпионат Франции 2024 пройдет с 26 мая по 9 июня. Его призовой фонд достигает 32 миллионов евро.