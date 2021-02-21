Джокович выиграл Australian Open и установил рекорд

Первая ракетка мира Новак Джокович в рекордный девятый раз стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Джокович в финале турнира обыграл четвертого сеяного россиянина Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 53 минуты.

33-летний Джокович в девятый раз играл в финале Australian Open и в девятый раз одержал победу. Медведев не смог взять титул в своем втором финале турнира Большого шлема, до этого он уступил испанцу Рафаэлю Надалю на US Open-2019. Для сербского теннисиста это 18-й титул на турнирах Большого шлема.

Женскую сетку выиграла японка Наоми Осака, которая стала победительницей Australian Open во второй раз в карьере. Осака, получившая третий номер посева на турнире, в финале победила американку Дженнифер Брэди (22-й номер посева) – 6:4, 6:3. На корте соперницы провели 1 час 17 минут.

Ране японка выигрывала Australian Open в 2019 году. Кроме того, Осака дважды выигрывала Открытый чемпионат США (2018, 2020).

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