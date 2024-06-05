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Новости спорта Теннис ATP
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Джокович узнал плохие новости после снятия с Ролан Гаррос

Джокович узнал плохие новости после снятия с Ролан Гаррос
©/x.com/DjokerNole

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович перенесет операцию на мениске правого колена, сообщают Vesti.kz со ссылкой на L'Еquipe.

По информации источника 37-летний теннисист из-за этого пропустит как минимум три недели тренировок. Вероятно, ему придется отказаться от выступления на Уимблдоне, который состоится с 1 по 14 июля.

Отмечается, что оперативное вмешательство было решено провести так быстро, чтобы Джокович успел восстановиться к Олимпийским играм.

Напомним, накануне Джокович снялся с Ролан Гаррос из-за травмы колена. В четвертьфинале турнира он должен был встретиться с норвежцем Каспером Руудом.

Кроме последствий травмы, Джокович утратит лидерство в мировом рейтинге. Теперь первой ракеткой мира станет итальянец Янник Синнер.

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Метки:
Джокович Новак Ролан Гаррос ATP Уимблдон Сербия

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