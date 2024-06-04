Джокович шокировал своим решением по Ролан Гаррос

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович принял решение сняться с Ролан Гаррос-2024, сообщают Vesti.kz.

Причиной отказа серба от выступления в Париже стала травма колена. Сообщается, что он испытал проблемы с правым коленом в матче четвертого круга против аргентинца Франсиско Серундоло. После медобследования было принято решение отказаться от дальнейшей борьбы.

В четвертьфинале мужского одиночного разряда Джокович должен был сыграть с восьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.

Ранее на Ролан Гаррос 37-летний серб помимо Серундоло победил француза Пьера-Юга Эрбера, испанца Роберто Карбальяса-Баэну и итальянца Лоренцо Музетти.

Отметим, что Джокович в прошлом году выиграл Ролан Гаррос, победив в финале Рууда.