ATP
Джокович сотворил камбэк и вышел в финал Australian Open‑2026

Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий второе место в мировом рейтинге, вышел в финал Открытого чемпионата Австралии-2026, передают Vesti.kz.

В полуфинале он одержал волевую победу над второй ракеткой мира из Италии Янником Синнером - 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. 

Соперники провели на корте 4 часа 12 минут. Джокович сделал 12 эйсов и допустил три двойные ошибки, тогда как Синнер выполнил 26 подач навылет и совершил две двойные ошибки.

В финале Australian Open-2026 Джокович сыграет с лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее в пяти сетах обыграл представителя Германии Александра Зверева (№3).

