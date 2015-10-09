Пятичасовой триллер и камбэк определили первого финалиста Australian Open

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас пробился в финал мужского одиночного разряда Australian Open, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала соревнований он противостоял немцу Александру Звереву (№3). Испанец забрал два сета - 6:4, 7:6(5). При этом в первой партии Зверев вел со счетом 4:3, а во втором выигрывал 5:2.

Впрочем, Звереву удалось сравнять счет по партиям - 7:6(3), 7:6(4).

В заключительном сете разыгралась настоящая драма. Зверев постоянно выходил вперед - 2:0, 3:1, 4:2 и был близок к победе - 5:3. Но, Алькарас проявил характер и забрал эту партию - 7:5 и матч в целом.

Игра продолжалась пять часов и 15 минут.

В финале Алькарас сыграет с победителем пары Новак Джокович (№4) - Янник Синнер (№2).

Отметим, что в женском одиночном разряде в финале сыграют казахстанка Елена Рыбакина (№5 в рейтинге WTA) и первая ракетка мира Ариена Соболенко из Беларуси. Игра пройдет завтра, 31 января.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!