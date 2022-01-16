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Джокович сделал заявление после решения о депортации из Австралии. Также отреагировал президент Сербии

Джокович сделал заявление после решения о депортации из Австралии. Также отреагировал президент Сербии
©instagram.com/djokernole
Новости спорта Теннис ATP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что крайне разочарован решением Федерального суда Австралии оставить в силе аннулирование его визы, сообщает агентство "Р-Спорт".

Суд отклонил апелляцию Джоковича в воскресенье, спортсмен будет депортирован из Австралии и не сможет защитить титул на первом в сезоне турнире Большого шлема - Australian Open.

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"Хотел бы дать небольшой комментарий по решению суда, - цитирует Джоковича журналист австралийской газеты The Age Пол Саккал. - Сейчас я намерен потратить немного времени на отдых и восстановление. Я крайне разочарован решением суда отклонить мою апелляцию. Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с местными органами власти по вопросу моей депортации. Я чувствовал себя неуютно из-за повышенного внимания в последние недели, надеюсь, теперь все могут сконцентрироваться на игре и турнире, который я люблю. Благодарю семью, друзей, команду, фанатов и всех сербов за поддержку - вы были источником моих сил".

А президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти Австралии лишением визы Джоковича унизили сами себя.

"Те, кто думает, что отстояли какие-то принципы, показали, что не имеют принципов. Издевались над лучшим теннисистом 10-11 дней, чтобы вручить ему решение, о котором знали, что с первого дня его вручат, - заявил Вучич журналистам. - Потом началось запугивание, охота на ведьм в отношении одного человека и целой страны. На Новаке они хотели показать, как действует мировой порядок и что могут сделать каждому… Своим шагом они унизили не Новака, а сами себя".

Вучич обратил внимание, что австралийский прокурор на процессе исказил данные по вакцинации в Сербии, сказав, что привито менее половины населения, в то время как, по данным сербских властей, иммунизацию прошли около 58 процентов.

Он пообещал, что власти Сербии в марте встретят теннисистов из Австралии на соревнования "намного лучше" и не станут создавать им затруднения, чем покажут, что они "лучше австралийского правительства".

Напомним, Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open 5 января. На следующий день его поместили в иммиграционный изолятор, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки. Спустя четыре дня Джокович был освобожден из изолятора по решению суда, однако в пятницу министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение повторно аннулировать визу спортсмена "в общественных интересах".

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Метки:
Джокович Новак Австралия Australian Open Сербия

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