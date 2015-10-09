Бублику достался грозный соперник на "Мастерсе" в Монте-Карло

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, узнал следующего соперника по четвертьфиналу "Мастерса" в Монте-Карло, передают Vesti.kz.

На этой стадии он сыграет с первой ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом, который в третьем круге обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (№30) со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. Бублик сделал пять эйсов и допустил три двойные ошибки, тогда как Этчеверри выполнил одну подачу навылет при пяти двойных ошибках.

Четвертьфинальный матч Алькарас - Бублик запланирован на 10 апреля.

