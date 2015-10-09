Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

ATP
Вчера 21:56
 

Бублику достался грозный соперник на "Мастерсе" в Монте-Карло

  Комментарии

Поделиться
Бублику достался грозный соперник на "Мастерсе" в Монте-Карло ©Андрей Ударцев

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, узнал следующего соперника по четвертьфиналу "Мастерса" в Монте-Карло, передают Vesti.kz.

Поделиться

На этой стадии он сыграет с первой ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом, который в третьем круге обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (№30) со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. Бублик сделал пять эйсов и допустил три двойные ошибки, тогда как  Этчеверри выполнил одну подачу навылет при пяти двойных ошибках.

Четвертьфинальный матч Алькарас - Бублик запланирован на 10 апреля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Кубок Билли Джин Кинг 2026   •   Казахстан, Астана   •   Квалификационный раунд, Мировая группа, женщины
11 апреля 14:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Путинцева
Ничья
Андрееску
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!