ATP
Вчера 20:38
 

Бублик выбил 13-ю ракетку мира на "Мастерсе" в Монте-Карло Александр Бублик. ©Vesti.kz/Маржан Куандыкова

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Монте-Карло, передают Vesti.kz.

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Монте-Карло, передают Vesti.kz.

В третьем круге он обыграл Иржи Легечку (№13) из Чехии со счётом 6:2, 7:5.

Соперники провели на корте 1 час 16 минут. Бублик сделал пять эйсов и допустил одну двойную ошибку, тогда как Легечка выполнил семь подач навылет и отыграл без двойных ошибок.

Следующим соперником Бублика станет победитель матча Карлос Алькарас (№1, Испания) - Томас Мартин Этчеверри (№30, Аргентина).

Кубок Билли Джин Кинг 2026   •   Казахстан, Астана   •   Квалификационный раунд, Мировая группа, женщины
Сегодня 14:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Канада
Канада
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Канада
Проголосовало 10 человек

