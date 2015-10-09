Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Бублик сделал заявление после исторического прорыва на Australian Open

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий десятое место в мировом рейтинге, поделился своими эмоциями после очередной победы на Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий десятое место в мировом рейтинге, поделился своими эмоциями после очередной победы на Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

Казахстанец впервые в карьере вышел в четвёртый круг турнира в Мельбурне, обыграв в матче 1/16 финала аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (№62).

- Твой рейтинг никогда не соответствовал твоему потенциалу. В чём разница сейчас?

"Я немного повзрослел. Честно говоря, мне очень нравится быть дома. Я быстро понял, когда опустился в рейтинге, что если буду хорошо играть и наберу много очков в нескольких турнирах, смогу позволить себе больше недель отдыха", - ответил Александр.

Следующим соперником Бублика станет австралиец Алекс де Минаур (№6), победивший в другом матче американца Фрэнсиса Тиафо (№34) - 6:3, 6:4, 7:5. Их встреча запланирована на 25 января.

 

Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2026   •   Австралия, Мельбурн   •   1/16 финала, женщины
24 января 05:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Валентова
Проголосовало 20 человек

