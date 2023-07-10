Бублик сделал заявление после драматичного вылета с Уимблдона

Сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик высказался о своем вылете с Уимблдона, сообщают Vesti.kz. В своем аккаунте в Instagram он заявил, что вернется на турнир в следующем году.

Напомним, Бублик на турнире "Большого шлема" в Лондоне не смог пробиться в четвертьфинал. В матче 1/8-й он встречался с россиянином Андреем Рублевым и проиграл в пяти сетах - 7:5, 6:3, 6:7(6:8), 6:7(5:7), 6:4.

"Спасибо, Уимблдон, ты был великолепен. Увидимся в следующем году", - написал Бублик.

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