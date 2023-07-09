Бублик выдал невероятный матч за выход в четвертьфинал Уимблдона

Лучший казахстанский теннисист в одиночном разряде Александр Бублик, занимающий 26-е место в мировом рейтинге, не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона. В 1/8 финала он уступил седьмой ракетке мира россиянину Андрею Рублеву, сообщают Vesti.kz.

В ходе игры Бублик уступал 0:2, но не сдался и на характере сделал счет 2:2. Однако решающий, пятый сет остался за Рублевым - 7:5, 6:3, 6:7(6:8), 6:7(5:7), 6:4.

В личных встречах Рублев повел со счетом 4-2. В основных сетках турниров ATP он побеждал Бублика на Кубке Кремля-2019, в Вене-2019, в Роттердаме-2020 и на Уимблдоне-2023. Казахстанец же выигрывал у Рублева в квалификации Кубка Кремля-2016, а также в недавнем финале турнира ATP 500 в Галле.

Следующим соперником Рублева станет победитель матча Хуберт Гуркач (Польша) - Новак Джокович (Сербия).

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