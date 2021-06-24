Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Эксклюзивное интервью Хабиба
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Бублик сделал восемь эйсов, но провалил первый сет и выбыл из турнира в Истбурне

Бублик сделал восемь эйсов, но провалил первый сет и выбыл из турнира в Истбурне
Александр Бублик. Фото: AFP©
Новости спорта Теннис ATP
0

Казахстанский теннисист Александр Бублик выбыл из турнира ATP в Истбурне (Великобритания), проиграв на стадии 1/4 финала. В матче за выход в полуфинал он уступил итальянцу Лоренцо Сонего, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, длившаяся 1 час и 19 минут, завершилась со счетом 2:0 в пользу Сонего.

Первую партию он выиграл - 6:1, а вторую - 7:5. В ходе игры Лоренцо сделал три эйса при двух двойных ошибках, тогда как Бублик отметился восемью подачами навылет при девяти двойных ошибках.

В полуфинале Сонего встретится с победителем пары Макс Перселл (Австралия) - Андреас Сеппи (Италия).

Напомним, что Бублик представит Казахстан на Олимпиаде-2020 в Токио.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Бублик Александр Великобритания ATP

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:07
Теннис
Бублик сделал восемь эйсов, но провалил первый сет и выбыл из турнира в Истбурне Бублик сделал восемь эйсов, но провалил первый сет и выбыл из турнира в Истбурне
19 июня, 16:01
Теннис
Казахстанский теннисист установил новый рекорд Казахстанский теннисист установил новый рекорд
15 июня, 19:48
Теннис
Бублик стартовал с победы на турнире АТР в Лондоне Бублик стартовал с победы на турнире АТР в Лондоне
14 июня, 00:27
Теннис
Джокович отыгрался с 0-2 по сетам и победил на "Ролан Гаррос" Джокович отыгрался с 0-2 по сетам и победил на "Ролан Гаррос"
13 июня, 00:32
Теннис
Бублик и Голубев впервые в карьере сыграли в финале "Ролан Гаррос" и проиграли Бублик и Голубев впервые в карьере сыграли в финале "Ролан Гаррос" и проиграли
12 июня, 18:18
Теннис
Казахстанский теннисист завоевал шестой титул в сезоне Казахстанский теннисист завоевал шестой титул в сезоне
11 июня, 18:47
Теннис
Казахстанские теннисисты приблизились к победе на турнире серии "Челленджер" Казахстанские теннисисты приблизились к победе на турнире серии "Челленджер"
10 июня, 23:37
Теннис
"Запаситесь валидолом". Бублик и Голубев обратились к болельщикам перед историческим финалом на "Ролан Гаррос" "Запаситесь валидолом". Бублик и Голубев обратились к болельщикам перед историческим финалом на "Ролан Гаррос"
10 июня, 17:59
Теннис
Бублик и Голубев были разгромлены в первой партии, но впервые в карьере вышли в финал парного "Ролан Гаррос" Бублик и Голубев были разгромлены в первой партии, но впервые в карьере вышли в финал парного "Ролан Гаррос"
10 июня, 11:48
Теннис
Казахстанцы сыграют за выход в финал "Ролан Гаррос". Что нужно знать о матче и где его смотреть Казахстанцы сыграют за выход в финал "Ролан Гаррос". Что нужно знать о матче и где его смотреть
8 июня, 11:43
Теннис
"Будем биться до конца". Голубев прокомментировал выход в полуфинал парного разряда "Ролан Гаррос" "Будем биться до конца". Голубев прокомментировал выход в полуфинал парного разряда "Ролан Гаррос"
7 июня, 22:35
Теннис
Бублик и Голубев в паре вышли в полуфинал "Ролан Гаррос" Бублик и Голубев в паре вышли в полуфинал "Ролан Гаррос"
3 июня, 23:13
Теннис
Бублик и Голубев разгромили одних из фаворитов парного разряда "Ролан Гаррос" Бублик и Голубев разгромили одних из фаворитов парного разряда "Ролан Гаррос"
31 мая, 20:05
Теннис
Александр Бублик проиграл второй ракетке мира и вылетел с "Ролан Гаррос" Александр Бублик проиграл второй ракетке мира и вылетел с "Ролан Гаррос"
31 мая, 12:00
Теннис
Бублик - Медведев. Факты перед матчем и прямая трансляция Бублик - Медведев. Факты перед матчем и прямая трансляция
17 мая, 11:29
Теннис
Александр Бублик из Казахстана впервые в карьере поднялся на 38-е место рейтинга АТР Александр Бублик из Казахстана впервые в карьере поднялся на 38-е место рейтинга АТР
10 мая, 09:30
Теннис
Бублик из Казахстана впервые в карьере вошел в топ-40 теннисистов мира Бублик из Казахстана впервые в карьере вошел в топ-40 теннисистов мира
6 мая, 16:32
Теннис
Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертьфинал грунтового "Мастерса" Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертьфинал грунтового "Мастерса"
4 мая, 20:53
Теннис
Александр Бублик вышел в третий круг турнира АТР в Мадриде Александр Бублик вышел в третий круг турнира АТР в Мадриде
2 мая, 21:49
Теннис
Бублик вытащил первый сет, сделал восемь эйсов и вышел во второй круг турнира ATP в Мадриде Бублик вытащил первый сет, сделал восемь эйсов и вышел во второй круг турнира ATP в Мадриде
20 апреля, 20:30
Теннис
Бублик с победы стартовал на турнире ATP в Барселоне Бублик с победы стартовал на турнире ATP в Барселоне
1 апреля, 23:59
Теннис
"Дружище, ты не человек...". Бублик обратился к сопернику после поражения в четвертьфинале "Мастерса" в Майами "Дружище, ты не человек...". Бублик обратился к сопернику после поражения в четвертьфинале "Мастерса" в Майами
31 марта, 15:05
Теннис
Обновление личного рекорда в рейтинге и первый четвертьфинал на "Мастерсе". Ждать ли от Бублика продолжения чудес? Обновление личного рекорда в рейтинге и первый четвертьфинал на "Мастерсе". Ждать ли от Бублика продолжения чудес?
31 марта, 09:00
Теннис
Александр Бублик проиграл первый сет, но сделал 23 эйса и вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Майами Александр Бублик проиграл первый сет, но сделал 23 эйса и вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Майами
29 марта, 11:57
Теннис
Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертый раунд "Мастерса" в Майами Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертый раунд "Мастерса" в Майами
27 марта, 10:57
Теннис
Александр Бублик вышел в третий раунд Miami Open Александр Бублик вышел в третий раунд Miami Open
25 марта, 23:43
Теннис
Михаил Кукушкин вышел во второй круг Miami Open Михаил Кукушкин вышел во второй круг Miami Open
22 марта, 11:00
Теннис
Дияс, Бублик и Кукушкин потеряли позиции в мировом рейтинге Дияс, Бублик и Кукушкин потеряли позиции в мировом рейтинге
15 марта, 09:49
Теннис
Бублик стал единственным теннисистом из Казахстана в топ-100 обновленного рейтинга ATP Бублик стал единственным теннисистом из Казахстана в топ-100 обновленного рейтинга ATP
14 марта, 21:27
Теннис
Александр Бублик вышел во второй круг турнира АТР в Дубае Александр Бублик вышел во второй круг турнира АТР в Дубае
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика