Бублик сделал восемь эйсов, но провалил первый сет и выбыл из турнира в Истбурне

Казахстанский теннисист Александр Бублик выбыл из турнира ATP в Истбурне (Великобритания), проиграв на стадии 1/4 финала. В матче за выход в полуфинал он уступил итальянцу Лоренцо Сонего, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, длившаяся 1 час и 19 минут, завершилась со счетом 2:0 в пользу Сонего.

Первую партию он выиграл - 6:1, а вторую - 7:5. В ходе игры Лоренцо сделал три эйса при двух двойных ошибках, тогда как Бублик отметился восемью подачами навылет при девяти двойных ошибках.

В полуфинале Сонего встретится с победителем пары Макс Перселл (Австралия) - Андреас Сеппи (Италия).

Напомним, что Бублик представит Казахстан на Олимпиаде-2020 в Токио.

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