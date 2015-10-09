Бублик сделал неожиданное заявление после вылета из Ролан Гаррос

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№62 в рейтинге ATP) прокомментировал свое поражение в четвертьфинале Ролан Гаррос, где уступил первой ракетке мира - итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:1, 7:5, 6:0, передают Vesti.kz.

После матча Бублик сделал неожиданное признание, заявив, что никогда не стремился выиграть турнир "Большого шлема" и не видит в этом свою цель.

"Почему что-то менять, если все работает? Для меня все просто. У меня никогда не было цели стать чемпионом "Большого шлема". Честно, мне кажется, у меня даже мысли такой не возникало. Дело не в том, возможно это или нет - я просто никогда этого не хотел. Теннис для меня - это путешествие. Это важная часть жизни, но четвертьфинал здесь - это как еще одно достижение на стене: победа на турнире категории 250, 500, разные покрытия… Еще одна галочка", - цитирует слова Бублика The Tennis Letter.

"Если к концу карьеры у меня будет четыре четвертьфинала - будет весело. А если нет, то тоже ничего. Есть выходы в четвертый раунд. Может быть, получится выиграть "Мастерс" или хотя бы выйти в финал. Такие вещи важны. Чтобы лет через 15–20 я мог оглянуться назад и сказать: "Окей, вот что я достиг с моим телом и моим теннисом". Пока все работает - зачем менять? Если в течение следующих 10 лет я останусь в топ-50 или топ-60 - это меня абсолютно устраивает", - добавил теннисист.

Напомним, для Бублика этот четвертьфинал стал первым в карьере на турнирах "Большого шлема".