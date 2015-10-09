Бублик отменил сенсацию и вышел в полуфинал

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№11) вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Гонконге, обыграв представителя Китая Шан Цзюньчэна (№406), передают Vesti.kz.

Бублик победил со счётом 6:1, 7:6 (7:2).

Встреча длилась 1 час 26 минут. Бублик сделал 15 эйсов и допустил две двойные ошибки, тогда как Цзюньчэн выполнил три подачи навылет при трёх двойных ошибках.

Следующим соперником Бублика станет победитель пары Маркос Гирон (№64, США) — Майкл Ммо (№285, США).

Напомним, что Бублик начал турнир в Гонконге сразу со второго круга, имея высокий второй номер посева. В матче за выход в 1/4 финала он переиграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (№75) в двух сетах — 6:3, 6:3.

