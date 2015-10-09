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Бублик не отдал ни одного сета и выиграл второй матч на Уимблдоне

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Бублик не отдал ни одного сета и выиграл второй матч на Уимблдоне Алесандр Бублик. Фото: ©Андрей Ударцев/КТФ

Александр Бублик (№11), первая ракетка Казахстана, пробился в третий круг Уимблдона-2026, передают Vesti.kz.

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Александр Бублик (№11), первая ракетка Казахстана, пробился в третий круг Уимблдона-2026, передают Vesti.kz.

В матче второго раунда он оказался сильнее француза Кириана Жаке - 6:3, 6:4, 7:6 (7:5).

Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. Бублик сделал 15 эйсов и допустил две двойные ошибки. Жаке со своей стороны выполнил восемь подач навылет и совершил три двойные ошибки.

Следующим соперником Бублика станет победитель матча Фрэнсис Тиафо (№19, США) - Ян Хоинский (№100, Великобритания). 

Напомним, что в стартовом матче Бублик встречался с австралийцем Танаси Коккинакисом (№491) и победил со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4.

Ранее, в женской сетке турнира, Елена Рыбакина устроила разгром и также вышла в третий круг Уимблдона.

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