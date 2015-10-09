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Бублик не смог пробиться в четвертьфинал Уимблдона

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Бублик не смог пробиться в четвертьфинал Уимблдона Александр Бублик. ©КТФ/Андрей Ударцев

Казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на Уимблдоне, остановившись в шаге от четвертьфинала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на Уимблдоне, остановившись в шаге от четвертьфинала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/8 финала 11-я ракетка мира встретился с американцем Тейлором Фрицем, занимающим седьмую строчку мирового рейтинга. 

Матч продолжался 2 часа 51 минуту и завершился победой Фрица в трех сетах - 7:6 (7:1), 6:4, 6:4. Бублик совершил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из трех. 

Наиболее упорной получилась первая партия, судьба которой решилась на тай-брейке. Однако после этого американец контролировал ход встречи и довел матч до уверенной победы, оформив выход в четвертьфинал.


Таким образом, у Казахстана не осталось представителей на Уимблдоне. Ранее свое выступление в одиночном разряде завершила Елена Рыбакина, а в парном - Анна Данилина.

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