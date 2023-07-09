"Безумцы!". СМИ отреагировали на исход матча Бублика с седьмой ракеткой мира

"Матч ТВ" прокомментировал исход матча 1/8 финала на Уимблдоне между Александром Бубликом и Андреем Рублевым. В мировом рейтинге казахстанский теннисист занимает 26-е место, а россиянин - седьмое, сообщают Vesti.kz.

По итогам пяти сетов победу одержал Рублев - 7:5, 6:3, 6:7(6:8), 6:7(5:7), 6:4.

"БЕЗУМЦЫ! Рублев и Бублик устроили дикие качели на Уимблдоне.

Андрей выжил в этом хаосе и прошел в четвертьфинал, но ты посмотри, что было:

Бублик камбэкнул с 0:2;

Бублик отыграл два матчбола;

Но Рублев! Россиянин все-таки дожал!

А ведь совсем недавно Андрей проиграл теннисисту из Казахстана в финале турнира в Галле, но на лондонской траве случился реванш.

Дальше либо Хуркач, либо великий и ужасный Джокович. Ух, просто не будет. Но верим, Андрей еще не все сказал на кортах Уимблдона", - пишет источник.

Отметим, что в личных встречах Рублев повел со счетом 4-2. В основных сетках турниров ATP он побеждал Бублика на Кубке Кремля-2019, в Вене-2019, в Роттердаме-2020 и на Уимблдоне-2023. Казахстанец же выигрывал у Рублева в квалификации Кубка Кремля-2016, а также в недавнем финале турнира ATP 500 в Галле.

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