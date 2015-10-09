Александр Бублик узнал следующего соперника на турнире за 6 миллионов евро

Определился следующий соперник Александра Бублика (№11 ATP) на турнире серии ATP-1000 в Монте-Карло, сообщают Vesti.kz.

В матче третьего круга лучший теннисист Казахстана сыграет с представителем Чехии Иржи Легечкой (№13 ATP).

Во втором круге чех одолел чилийца Алехандро Табило (№39 ATP) - 4:6, 7:6(4), 6:3. Игра продолжалась два часа и 39 минут.

Встреча казахстанца и чеха запланирована на 9 апреля.

Напомним, в матче второго круга Бублик одолел француза Гаэля Монфиса (№199 ATP).

Добавим, что призовой фонд турнира составляет шесть миллионов 309 тысяч 95 евро.

