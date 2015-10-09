Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Александр Бублик раскрыл забавные тайны о себе в популярной игре

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 19-е место в мировом рейтинге, поучаствовал в необычной викторине в формате "Было или не было", сообщают Vesti.kz.

– Притворялся занятым, чтобы не отвечать на звонок?

– Было.

– Гуглил себя?

– Было.

– Путал имя важного человека?

– Было.

– Жалел ли о сказанном?

– Было.

– Воровал конфеты в магазине?

– Было.

– Надевал разные носки?

– Было.

– Притворялся уверенным?

– Не было, - сказал Бублик в телеграм-канал First&Red.

23 сентября Бублик пополнил свою коллекцию трофеев восьмым титулом ATP. В финале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу казахстанец в упорной борьбе взял верх над 88-й ракеткой мира Валентеном Руае из Франции  7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Бублик обновил рекорд после триумфа в Китае

