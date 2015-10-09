Александр Бублик раскрыл забавные тайны о себе в популярной игре

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 19-е место в мировом рейтинге, поучаствовал в необычной викторине в формате "Было или не было", сообщают Vesti.kz.
– Притворялся занятым, чтобы не отвечать на звонок?
– Было.
– Гуглил себя?
– Было.
– Путал имя важного человека?
– Было.
– Жалел ли о сказанном?
– Было.
– Воровал конфеты в магазине?
– Было.
– Надевал разные носки?
– Было.
– Притворялся уверенным?
– Не было, - сказал Бублик в телеграм-канал First&Red.
23 сентября Бублик пополнил свою коллекцию трофеев восьмым титулом ATP. В финале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу казахстанец в упорной борьбе взял верх над 88-й ракеткой мира Валентеном Руае из Франции 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).
