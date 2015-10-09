Бублик обновил рекорд после триумфа в Китае

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№19) после победы на турнире ATP-250 в Ханчжоу (Китай) установит личный рекорд в рейтинге ATP, сообщают Vesti.kz.

В финале он обыграл француза Валентена Руае (№88) в двух тай-брейках - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

По данным неофициального портала ATP Live, Бублик поднимется на 16-е место в мировом рейтинге, обновив свой личный рекорд (прежний максимум - 17-я позиция в 2024 году).

В нынешнем сезоне казахстанец уже побеждал на турнирах ATP-250 в Кицбюэле и Гштааде, а также на престижном травяном турнире ATP-500 в Галле. Кроме того, в его активе титул серии "челленджер" в Турине.