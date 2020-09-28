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Бублик вернулся в топ-50 перед стартом на "Ролан Гаррос"

На турнире выступят все казахстанцы, входящие в сотню мировых рейтингов.

Бублик вернулся в топ-50 перед стартом на "Ролан Гаррос"
Александр Бублик. Фото: Vesti.kz.Турар Казангапов©
Новости спорта Теннис ATP
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Александр Бублик сохранил звание перовой ракетки Казахстана, улучшив свои позиции в рейтинге ATP, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В обновленной версии табеля о рангах Ассоциации теннисистов-профессионалов, которая вышла сегодня, 28 сентября, он поднялся на семь строчек и теперь занимает 49-е место. 

В первой сотне также располагается Михаил Кукушкин, но он опустился с 87 на 88 место.

Тройку сильнейших теннисистов мира по-прежнему составляют серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.

В женском рейтинге WTA наивысшая позиция среди по-прежнему у Елены Рыбакиной - она сохранила за собой 18-ю строчку. Юлия Путинцева осталась на 27-м месте. А Зарина Дияс опустилась с 76 на 77 позицию.

Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, на втором месте румынка Симона Халеп, на третьем - японка Наоми Осака.

Отметим, что все эти казахстанцы стартуют на "Ролан Гаррос". Путинцева уже успешно вышла во второй круг. Бублик и Кукушкин проведут свои матчи сегодня, а Рыбакина и Дияс - завтра, 29 сентября.

Бублик отжигает в Гамбурге: перехитрил соперника, попал мячом в девочку на скорости 200 км/ч. При этом ненавидит теннис и играет ради денег

 

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Метки:
Бублик Александр Кукушкин Михаил Путинцева Юлия Рыбакина Елена Дияс Зарина ATP WTA

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