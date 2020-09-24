Бублик отжигает в Гамбурге: перехитрил соперника, попал мячом в девочку на скорости 200 км/ч. При этом ненавидит теннис и играет ради денег

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик
вышел в четвертьфинал турнира серии ATP в Гамбурге (Германия) и успел отметиться несколькими достижениями, сообщает корреспондент Vesti.kz
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В матче второго круга Hamburg European Open Бублик, занимающий 56-е место в мировом рейтинге, обыграл 21-ю ракетку мира канадца Феликса Оже в двух партиях со счетом 6:4, 6:2. Теперь счет в личных встречах стал 1-1.
Оже стал самым высокорейтинговым оппонентом, которого Бублику удавалось обыграть на грунте. Казахстанец попал в основную сетку турнира в Гамбурге как лаки-лузер. Он уже выиграл два матча - столько же, сколько до этого за всю карьеру на грунте в основных сетках турниров уровня ATP.
Сам матч запомнился забавным эпизодом в первом сете. При счете 3:4 в пользу соперника Бублик исполнил свою фирменную подачу с руки, чем застал Оже врасплох, и сравнял счет.
"Идеальней подачи с руки не существует. Александр Бублик всех подловил", - отреагировал ATP на действия казахстанца.
При этом казахстанец не первый раз пользуется этой подачей. В августе Бублик провел первый после рестарта сезона матч на "Мастерсе" в Нью-Йорке. Простой в шесть месяцев никак не сказался на нем - первую же подачу в матче он подал с руки, однако Карен Хачанов был готов к этому действию и выиграл очко.
В первом круге турнира в Гамбурге Бублик отметился со знаком минус. Он попал мячом в девочку-болбоя во время подачи на матчболе во встрече с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом.
Скорость подачи казахстанца составила 227 километров в час. Бублик сразу побежал к девочке, чтобы удостовериться, все ли с ней в порядке. Теннисист извинился перед пострадавшей и подарил ей мяч.
Добавим, что в четвертьфинале Hamburg European Open Бублик сразится с чилийцем Кристианом Гариным.
Ненавидит теннис и играет только ради денег
Перед возобновлением сезона Булик заявил, что хочет войти в 20-ку сильнейших. В то же время теннисист признавался, что играет исключительно ради денег.
"В последнее время я работаю над своей второй подачей. И я хочу быть в топ-20, может быть, даже в топ-10. Она у меня все еще есть, вторая подача, буду удивлять ею парней, но не так часто, как раньше. Чтобы быть игроком, которым я хочу быть, я должен быть последовательным. Карантин был для меня хорошим временем. У меня было время подумать, было время кое-что пережить", - сказал Бублик в интервью НОК
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"Я ненавижу теннис от всего сердца, ненавижу каждый день, когда должен играть. Я играю только ради денег, пока заработал недостаточно. Мне нравится бить по мячу, но играть каждый день с новыми соперниками для меня невыносимо", - заявил
23-летний теннисист в феврале.
Бублик выступает за Казахстан с 2016 года, ранее он представлял Россию. Высшим достижением теннисиста на турнирах серии "Большого шлема" является выход в третий круг Открытого чемпионата США (US Open-2019).
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