Кукушкин, Рыбакина, Путинцева и другие казахстанские теннисисты узнали своих соперников по "Ролан Гаррос"

В Париже прошла жеребьевка основной сетки "Ролан Гаррос
", по итогам которой казахстанские теннисисты узнали своих соперников по первому кругу, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В соревнованиях у мужчин Казахстан представят Михаил Кукушкин
и Александр Бублик
. По итогам жеребьевки Бублик в первом круге сыграет с 8-м сеяным французом Гаэлем Монфисом. Кукушкину в соперники достался итальянец Фабио Фоньини. Добавим, что в квалификации был близок
к выходу в основную сетку еще один представитель Казахстана Дмитрий Попко
. В решающей встрече он в трех сетах уступил эквадорцу Эмилио Гомесу. Несмотря на поражение, у Попко остается небольшой шанс все-таки попасть в основную сетку как лаки-лузер в случае отказа кого-то из теннисистов.
В женской части Казахстан представят Елена Рыбакина
, Юлия Путинцева
и Зарина Дияс
. Рыбакина, получившая 14-й номер посева, в первом раунде сыграет против румынки Сораны Кырсти. Соперницей Путинцевой (23-я) станет Кирстен Флипкенс из Бельгии. А вот Зарине Дияс будет противостоять Онс Жабер из Туниса.
"Ролан Гаррос" в этом году из-за пандемии коронавируса проходит с 21 сентября по 11 октября.
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