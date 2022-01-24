16-летний казахстанец сыграет с чемпионом "Уимблдона" на Australian Open

Казахстанский теннисист-юниор Максим Батютенко продолжает выступления на дебютном для себя Открытом чемпионате Австралии. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что ждет молодого спортсмена на следующей стадии турнира в Мельбурне.

В стартовом раунде соревнований 16-летний теннисист переиграл своего визави из Великобритании Мэттью Ранкина - 6:4, 6:3. Казахстанец выглядел достаточно собранным и нервничал куда меньше своего соперника.

Но справедливости ради нужно отметить, что Ранкин, как и Батютенко, ранее не выступал на турнирах "Большого шлема". Поэтому это противостояние проходило между теми, для кого такое событие было в новинку.

Во втором круге оппонент будет куда серьезнее - седьмой сеяный из Литвы Эдас Бутвилас. Но в первом раунде он показал не очень уверенную игру, победив француза Артура Геа лишь на решающем тай-брейке - 6:7(5), 7:5, 7:6(2).

Бутвилас занимает 11-е место в юниорском рейтинге ITF, а Батютенко находится на 55-м месте. И если у Эдаса возникли проблемы в поединке с 59-й ракеткой по юниорам Геа, то Максиму нужно верить в свои силы и постараться проявить себя с лучшей стороны.

Известно, что Бутвилас, как и Батютенко, является правшой. Литовец называет своим любимым покрытием хард, но при этом в прошлом году первенствовал в парном разряде на "Уимблдоне", впервые став триумфатором соревнований уровня "Большого шлема".

На прошлой неделе Эдас добрался до финала на турнире категории J1 в Траралгоне (Австралия), а Максим там же дошел лишь до второго раунда. Для литовца это первый Australian Open, но в прошлом году он уже добирался до второго круга "Уимблдона" и дебютировал на US Open, где уступил сразу же.

Бутвилас является победителем трех турниров ITF Juniors в одиночном разряде - два раза он выигрывал на соревнованиях категории J5, и один раз - на J2. У Батютенко два титула - на J4 и JB1. Также в активе литовца 11 парных титулов, а у казахстанца их также два.

У Эдаса больше опыта на крупных соревнованиях, он имеет посев и высокий рейтинг. Однако на стороне Батютенко - кураж на фоне дебютного "Большого шлема", а также то, что соперник не очень хорошо знает его (мало совместных турниров и отсутствие очных противостояний). Как правило, незнание соперника обычно сказывается на фаворите, а Бутвилас прекрасно понимает, будучи седьмым сеяным, что у него есть этот статус.

Тем более, что Эдасу уже 17 лет, и это для него точно последний сезон в юниорах. Поэтому давление оказываться на него точно будет, но неясно, как это скажется на самом теннисисте.

Отметим, что Батютенко также выступил в парном разряде юниорского Australian Open. Однако вместе с итальянцем Джаммарко Гандольфи он проиграл третьим сеяным соревнований Дебру/Фельдбош - 3:6, 2:6.

Матч между Батютенко и Бутвиласом пройдет во вторник, 25 января. Время начала встречи будет объявлено позже.

Ранее на старте одиночных юниорских соревнований проиграла и казахстанка Аружан Сагандыкова. Она не смогла навязать борьбу восьмой сеяной из Бельгии, взяв лишь три гейма в двух сетах.

Из представителей взрослого тура продолжает свои выступления в Казахстане Анна Данилина. Казахстанка уже вышла в четвертьфинал женского парного разряда.

Фото: кадр из трансляции (1), Zimbio (2), Austadiums (3)©️