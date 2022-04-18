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"Перевыполнила все цели". Рекордсменка Казахстана в марафоне - о планах на Азиаду и спортивной форме

"Перевыполнила все цели". Рекордсменка Казахстана в марафоне - о планах на Азиаду и спортивной форме
©instagram.com/zhanmamazhan/
Новости спорта Атлетика Легкая атлетика

Казахстанская легкоатлетка Жанна Мамажанова в Роттердаме сумела установить новый рекорд страны в марафоне. В интервью корреспонденту Vesti.kz спортсменка прокомментировала свои результаты, а также назвала цели на Олимпиаду и Азиатские игры.

Успешное выступление позволило казахстанке не только обновить национальное достижение, но и пробиться на мировой турнир.

- Спасибо за поздравления. В целом я довольна своим выступлением, выполнила все цели, которые ставила перед собой на марафон в Роттердаме, даже перевыполнила - сказала спортсменка. - Когда в прошлом году на марафоне в Австрии пробежала по нормативу Олимпийских игр, я поняла, что возможно установить и личный рекорд, и рекорд Казахстана. С того момента у меня созревал план сотворить историю, вписать свое имя в историю нашей легкой атлетики.

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- Какой из стартов последнего времени вызвал больше положительных эмоций?

- Наверное, в первую очередь марафон в Австрии в прошлом году, когда я выполнила норматив на Олимпийские игры, никогда не забуду эти эмоции. У меня всегда была мечта поехать на Олимпиаду, и именно там она осуществилась, я отобралась в Токио, поэтому тот марафон я не забуду. Когда пересекла финишную черту, я не сразу поняла, что выиграла эти соревнования и выполнила норматив. Несколько дней ходила в эйфории, не могла осознать, что это произошло именно со мной.

И второй старт - это Роттердам, еще больше эмоций доставляло то, что вокруг было множество болельщиков, они были по всей трассе, и они не просто стояли, а так кричали, заряжали, поддерживали. Благодаря этому километры просто пролетали. На финишной черте я увидела табло с результатами и поняла, что я выполнила свою задачу - побила личный рекорд и рекорд страны, ко всему этому я выбежала из двух часов и 27 минут. Конечно, были мысли, что я могу это сделать, но, когда увидела, что я это сделала, и оставалась пара метров, я просто была счастлива.

- Впереди у сборной Казахстана большие старты - 19-е летние Азиатские игры в Ханчжоу и пятые игры Исламской солидарности с Конья. На какие результаты можно надеяться казахстанским болельщикам?

-  Ожидания всегда должны быть максимально высокими. Не так, что ты отобрался на турнир и счастлив. Я хочу выйти на пик спортивной формы и достойно представить там свою страну. Это ответственность, и в то же время это то, ради чего ты работаешь всю карьеру. Для нашей страны, нашего континента Азиатские игры равносильны Олимпиаде, потому что проходят раз в четыре года. Для меня это очень важные старты, я всегда хотела выступить на Азиаде и буду рада принять участие и бороться за призовые места. Надеюсь, вся подготовка пройдет хорошо, и мы достойно выступим на этих стартах.

Федерация сейчас активно ведет работу, благодаря руководству максимально прикладываются усилия для развития спорта в стране. Легкая атлетика - королева спорта, и все наши тренеры, начальники команд максимально вкладывают труд, чтобы наш спорт всегда был на слуху, чтобы для спортсменов были созданы все условия. Сейчас строится инфраструктура, наши спортсмены принимают участие в крупных соревнованиях. Это не может не сказаться на положительных результатах казахстанских легкоатлетов, уже сейчас результаты улучшаются, есть положительная динамика в установлении новых рекордов страны. И это не может не радовать.

- Расскажите, как вы пришли в этот вид спорта?

- Легкая атлетика в моей жизни появилась относительно спонтанно. Я училась в музыкальной школе семь лет, и у меня не было много свободного времени. Но после окончания это время появилось, и мой старший брат, который занимался легкой атлетикой, предложил мне попробовать свои силы в этом виде спорта. За несколько месяцев до этого был "Осенний кросс" среди школ, я выиграла его, и так совпало, что поступило предложение от брата. В целом у меня спортивная семья, папа был членом сборной КазССР по легкой атлетике, мама сначала тоже бегала, но потом перешла в спортивную ходьбу.

Поэтому вся моя семья спортивная, и когда появилось время, я, не раздумывая, записалась в секцию легкой атлетики. Почему остановила выбор на марафоне? Наверное, потому, что мой папа тоже бегал длинные дистанции - пять километров, 1000 метров, 1500 метров. Было понятно, что есть предрасположенность к стайерским дистанциям. Но со временем я перешла именно на марафон, не было высоких результатов на 1500 и 5000, поэтому с тренером решили попробовать что-то другое. Так, в 2017-м пробежала первый марафон и подумала: если не получится, то спорт будет просто как хобби. И вот с тех пор я бегаю марафоны.

- Помимо родителей - спортсменов, у вас же и муж бежит марафон за сборную Франции. Расскажите, как вы познакомились и нет ли в семье конкуренции?

- Познакомились мы с ним в Кении на сборах. Это было три года назад, это был мой первый сбор в Кении, который нам организовала Федерация легкой атлетики Казахстана вместе с клубом Altay Athletics. Так получилось, что он тоже там был. Мы вместе выступаем в марафоне, поддерживаем друг друга и мотивируем. И, конечно, искренне радуемся друг за друга. Так что конкуренция только в шуточной форме.

Напомним, в Ротердаме Мамажанова пробежала марафонскую дистанцию за два часа, 26 минут и 54 секунды. Этим результатом она обновила рекорд Казахстана, принадлежавший Зое Ивановой. Предыдущее достижение было установлено 15 ноября 1987 года, то есть более 34 лет назад.

Также данное достижение позволило Жанне квалифицироваться на чемпионат мира в Орегоне (США), который пройдет с 15 по 24 июля 2022 года.

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Метки:
Легкая атлетика марафон

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