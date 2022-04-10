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Казахстанка вошла в топ-3 на марафоне и обновила 34-летний рекорд страны

Казахстанка вошла в топ-3 на марафоне и обновила 34-летний рекорд страны
©instagram.com/zhanmamazhan
Новости спорта Атлетика Легкая атлетика

Казахстанка Жанна Мамажанова финишировала с третьем результатом на Роттердамском марафоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она пробежала марафонскую дистанцию за два часа 26 минут 54 секунды. Этим результатом Мамажанов обновила рекорд Казахстана, принадлежавший Зое Ивановой. Предыдущее достижение было установлено 15 ноября 1987 года, то есть более 34 лет назад.

Также данное достижение позволило Жанне квалифицироваться на чемпионат мира в Орегоне (США), который пройдет с 15 по 24 июля 2022 года.

Казахстанка вошла в топ-3 на марафоне и обновила 34-летний рекорд страны. Фото 1

Казахстанка вошла в топ-3 на марафоне и обновила 34-летний рекорд страны. Фото 2

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
марафон Нидерланды Рекорд

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