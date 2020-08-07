"Это просто фантастика!". Новичок "Астаны" прокомментировал победу на однодневке во Франции

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Гонщик "Астаны"Александр Власов прокомментировал свою победу на горе Мон Ванту во Франции, где прошла однодневная гонка "Мон Ванту Челлендж", сообщается на сайте казахстанской велокоманды.
24-летний Власов проводит первый сезон в "Астане". Он назвал фантастическим свой результат.
"Я безумно счастлив победить на этой знаменитой горе! Это просто фантастика! Моя команда сегодня проделала огромную работу с самого начала гонки, и в финале я уже выложился на все сто процентов.
Когда я увидел, что другие гонщики начинают уставать, я решил атаковать и попробовать свои силы. Затем, когда я увидел, что у меня на колесе никого нет, это дало мне дополнительную мотивацию, и я смог довести свою атаку до финиша. Это очень большая победа для меня! Я доволен своей нынешней формой", - сказал Власов.
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